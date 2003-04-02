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Василькова Анастасия Викторовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2003

Отец: Васильков Виктор Иванович

Мать: Василькова Римма Альбертовна

Москва, город федерального значения Москва
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