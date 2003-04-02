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Василькова Анастасия Викторовна
Василькова Анастасия Викторовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
02.04.2003
Пол
Женский
Отец
Васильков Виктор Иванович
1964 г.р.
Мать
Василькова (Белинская) Римма Альбертовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2003
Отец:
Васильков Виктор Иванович
Мать:
Василькова Римма Альбертовна
Москва
, город федерального значения Москва
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