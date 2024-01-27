Прилепко Дмитрий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепко Дмитрий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Прилепко Иосиф

Мать: ?

Смерть
2000
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