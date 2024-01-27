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Прилепко Дмитрий Иосифович
Прилепко Дмитрий Иосифович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Прилепко Иосиф
Около 1884 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Прилепко Иосиф
Мать:
?
Смерть
2000
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