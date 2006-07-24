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Когай Злата Владиславовна
Когай Злата Владиславовна
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
24.07.2006
Пол
Женский
Отец
Когай Владислав Владмирович
1972 г.р.
Мать
Мартемьянова Елена Васильевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2006
Отец:
Когай Владислав Владмирович
Мать:
Мартемьянова Елена Васильевна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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