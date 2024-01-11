Олькова (Ошлакова) Антонида Михайловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Ошлаков Михаил Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Ольков Ларион Ефремович
Рождение ребёнка
21.01.1957
Сын: Ольков Игнатий Ларионович
Отец ребёнка: Ольков Ларион Ефремович
Рождение ребёнка
26.10.1957
Дочь: Олькова Варвара Ларионовна
Отец ребёнка: Ольков Ларион Ефремович
Смерть
Неизвестно