Олькова (Ошлакова) Антонида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олькова (Ошлакова) Антонида Михайловна

Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ошлаков Михаил Сергеевич

Мать: не указана

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ольков Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Ольков Ларион Ефремович

Рождение ребёнка
21.01.1957

Сын: Ольков Игнатий Ларионович

Отец ребёнка: Ольков Ларион Ефремович

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.10.1957

Дочь: Олькова Варвара Ларионовна

Отец ребёнка: Ольков Ларион Ефремович

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно

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