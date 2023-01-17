Хаиба Юзеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаиба Юзеева

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Место рождения

Салауз-Мухан, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Салауз-Мухан, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
"Взята Мензелинской округи деревни Салаус ясашного татарина дочь" (РС 1795 - пятая по Муслюмово)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шамшутдин

Отец ребёнка: Нигаметулла

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Хисамутдин

Отец ребёнка: Нигаметулла

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигаметулла

Смерть
Неизвестно
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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