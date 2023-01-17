Хаиба Юзеева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
"Взята Мензелинской округи деревни Салаус ясашного татарина дочь" (РС 1795 - пятая по Муслюмово)
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шамшутдин
Отец ребёнка: Нигаметулла
Рождение ребёнка
1809
Сын: Хисамутдин
Отец ребёнка: Нигаметулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигаметулла
Смерть
Неизвестно