Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Schapiro (Nunes Vaz) Shirley
Schapiro (Nunes Vaz) Shirley
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1908
Дата смерти
06.12.2004
Пол
Женский
Отец
Nunes Vaz Abraham Haim
1867 г.р.
Мать
(Moscow) Jane
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1908
Отец:
Nunes Vaz Abraham Haim
Мать:
Jane
Смерть
06.12.2004
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия