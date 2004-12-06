Schapiro (Nunes Vaz) Shirley — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schapiro (Nunes Vaz) Shirley

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1908

Дата смерти

06.12.2004

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1908

Отец: Nunes Vaz Abraham Haim

Мать: Jane

Смерть
06.12.2004
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