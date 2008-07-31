Скворцов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1966
Дата смерти31.07.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1966
Отец: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
02.07.1992
Дочь: Батаева (Скворцова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Пастухова (Мамбетова) Татьяна Давыдовна
Рождение ребёнка
27.02.1996
Дочь: Резник (Скворцова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Пастухова (Мамбетова) Татьяна Давыдовна
Смерть
31.07.2008
Алексеевка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область