Скворцов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1966

Дата смерти

31.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1966

Отец: Скворцов Николай

Мать: Скворцова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1992

Дочь: Батаева (Скворцова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Пастухова (Мамбетова) Татьяна Давыдовна

Рождение ребёнка
27.02.1996

Дочь: Резник (Скворцова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Пастухова (Мамбетова) Татьяна Давыдовна

Смерть
31.07.2008
Алексеевка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

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