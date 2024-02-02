Важенина (Манохина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важенина (Манохина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1956

Дочь: Дегтярёва Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Важенин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важенина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Важенин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важенина Валентина

Отец ребёнка: Важенин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важенин Михаил

Смерть
Неизвестно
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