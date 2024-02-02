Важенина (Манохина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1956
Дочь: Дегтярёва Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Важенин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важенина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Важенин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важенина Валентина
Отец ребёнка: Важенин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Важенин Михаил
Смерть
Неизвестно