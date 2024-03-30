Бӷажәба Арзаабеи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бӷажәба Арзаабеи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Бӷажәба Есыф

Мать: Аҩӡба Хьмур

Смерть
1942
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