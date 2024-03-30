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Бӷажәба Арзаабеи
Бӷажәба Арзаабеи
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Бӷажәба Есыф
Мать
Аҩӡба Хьмур
Дети
Не указаны
Добавил:
TD
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Бӷажәба Есыф
Мать:
Аҩӡба Хьмур
Смерть
1942
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