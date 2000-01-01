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Лобанова Дарья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лобастов Косма Иванович

Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лобастов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастов Иван Яковлевич

Смерть
После 1858
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