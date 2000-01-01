Лобанова Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лобастов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858