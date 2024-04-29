Слукинов Михаил Петрович 01.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слукинов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1906

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слукинова (Булычева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
23.07.1940

Дочь: Фонотова (Слукинова) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Слукинова (Булычева) Анна Андреевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1965

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