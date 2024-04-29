Слукинов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1906
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1940
Дочь: Фонотова (Слукинова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Слукинова (Булычева) Анна Андреевна
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1965