Боженкова (?) Софья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1887
Муж: Боженков Иван Евсеев
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1888
Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев
Рождение ребёнка
24.12.1889
Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1910
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно