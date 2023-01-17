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Боженкова (?) Софья Михайлова

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Боженков Иван Евсеев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1888

Сын: Боженков Георгий Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1889

Сын: Боженков Стефан Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Боженков Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Иванова

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Иванова

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Боженков Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Боженков Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Иванова

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Боженков Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Боженков Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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