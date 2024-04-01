Мухина Мария Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Леонтий Петров
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Мухин Федор Леонтьев
Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Колкова (Мухина) Пелагея Леонтьева
Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Мухина) Ульяна Леонтьева
Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров
Рождение ребёнка
20.01.1874
Дочь: Смирнягина (Мухина) Ксения Леонтьева
Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров
Рождение ребёнка
16.11.1877
Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров
Рождение ребёнка
26.09.1880
Сын: Мухин Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров
Смерть
Неизвестно