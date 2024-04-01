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Мухина Мария Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Леонтий Петров

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Мухин Федор Леонтьев

Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Колкова (Мухина) Пелагея Леонтьева

Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: (Мухина) Ульяна Леонтьева

Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров

Рождение ребёнка
20.01.1874

Дочь: Смирнягина (Мухина) Ксения Леонтьева

Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров

Рождение ребёнка
16.11.1877

Сын: Мухин Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров

Рождение ребёнка
26.09.1880

Сын: Мухин Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Мухин Стефан Леонтьев

Отец ребёнка: Мухин Леонтий Петров

Смерть
Неизвестно

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