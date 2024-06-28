Шутина Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1905
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1059 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1905г
Восприемник
08.10.1905
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1059 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1905г Иоанн Семенович Хоротов деревни Гусово крестьянин Семен Петрович Хоротов и законная жена его Евдокия Яковлевна Вос... Показать все
Смерть
Неизвестно