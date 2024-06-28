Шутина Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутина Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1905
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1059 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1905г
Восприемник
08.10.1905
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1059 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1905г Иоанн Семенович Хоротов деревни Гусово крестьянин Семен Петрович Хоротов и законная жена его Евдокия Яковлевна Вос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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