Мулина Ефросиния Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулина Ефросиния Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агриппина Федотовна

Отец ребёнка: Мулин Федот Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мулин Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Мулин Федот Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулин Федот Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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