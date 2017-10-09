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Косарев Юрий Арсентьевич

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Место рождения

д. Лаптиха Бежецского раона Калининградской области

Дата рождения

06.01.1930

Дата смерти

09.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лаптиха Бежецского раона Калининградской области
Рождение ребёнка
21.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Светлана Макаровна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1959

Сын: Косарев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Косарева Светлана Макаровна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Светлана Макаровна

Смерть
09.10.2017
Ногинск, Богородский, Московская область
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