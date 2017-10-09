Косарев Юрий Арсентьевич
Место рожденияд. Лаптиха Бежецского раона Калининградской области
Дата рождения06.01.1930
Дата смерти09.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лаптиха Бежецского раона Калининградской области
Рождение ребёнка
21.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Светлана Макаровна
Рождение ребёнка
07.11.1959
Сын: Косарев Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Косарева Светлана Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2017