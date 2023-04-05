Jaanson Madli
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смерти09.01.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1817 ст.
Муж: Udikas (Udika) Abram
Рождение ребёнка
12.10.1817 ст.
Сын: Udikas Mihkel
Отец ребёнка: Udikas (Udika) Abram
Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Смерть
09.01.1818 ст.