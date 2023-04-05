Jaanson Madli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jaanson Madli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

09.01.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

1817 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1817 ст.

Муж: Udikas (Udika) Abram

Рождение ребёнка
12.10.1817 ст.

Сын: Udikas Mihkel

Отец ребёнка: Udikas (Udika) Abram

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Смерть
09.01.1818 ст.

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