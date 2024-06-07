Охорзин Михаил Федорович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОхорзин Михаил Федорович

Охорзин Михаил Федорович

Место рождения

Охорзина, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Охорзина, Тагильский округ, Уральская область
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero78147472/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fdata_i_mesto_priziva%3D%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.