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Пономарев Виктор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1926

Дата смерти

15.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926

Отец: Пономарев Яков Евстигнеевич

Мать: Пономарева (Рычагова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1952

Сын: Пономарев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Пономарева (Горелова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1954

Сын: Пономарев Василий Викторович

Мать ребёнка: Пономарева (Горелова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1959

Дочь: Курдаева (Пономарева) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Пономарева (Горелова) Александра Ивановна

Смерть
15.07.1976

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