Пономарев Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1926
Дата смерти15.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926
Рождение ребёнка
23.01.1952
Сын: Пономарев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Пономарева (Горелова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1954
Сын: Пономарев Василий Викторович
Мать ребёнка: Пономарева (Горелова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1959
Смерть
15.07.1976