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Храмов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Храмой Иван Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Храмов Абрам Петрович

Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Храмов Федот Петрович

Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Храмов Василий Петрович

Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Храмов Федор Петрович

Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Храмов Степан Петрович

Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Большухина (Храмова) Маремьяна Петровна

Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Храмова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна

Смерть
Неизвестно

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