Храмов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Храмой Иван Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Большухина (Храмова) Маремьяна Петровна
Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Храмова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Храмова Федосья Петровна
Смерть
Неизвестно