Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Оксана Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павло Романович

Мать ребёнка: Оксана Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назар Романович

Мать ребёнка: Оксана Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана Валерьевна

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