Осипова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Осипова) Мария

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Федор

Отец ребёнка: Осипов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: (Осипова) Евдокия

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Осипов Иоаким

Отец ребёнка: Осипов Иван

Смерть
Неизвестно

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