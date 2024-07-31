Осипова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Василий
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Осипова) Мария
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Федор
Отец ребёнка: Осипов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: (Осипова) Евдокия
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Осипов Иоаким
Отец ребёнка: Осипов Иван
Смерть
Неизвестно