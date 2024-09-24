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Рабинович Наум Айзикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Рабинович Айзик Нафтальевич

Мать: Рабинович Фаня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рабинович) Римма Наумовна

Мать ребёнка: Рабинович (Рабкина) Ида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рабинович) Алла Наумовна

Мать ребёнка: Рабинович (Рабкина) Ида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабинович (Рабкина) Ида

Смерть
Неизвестно

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