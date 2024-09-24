Рабинович Наум Айзикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Рабинович Айзик Нафтальевич
Мать: Рабинович Фаня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рабинович) Римма Наумовна
Мать ребёнка: Рабинович (Рабкина) Ида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рабинович) Алла Наумовна
Мать ребёнка: Рабинович (Рабкина) Ида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабинович (Рабкина) Ида
Смерть
Неизвестно