Дудникова (Толстикова) Любовь Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1950
Отец: не указан
Место жительства
С 1950
Рождение ребёнка
02.11.1971
Дочь: Шарипова Марина Геннадиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.07.1976
Дочь: Дудникова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.08.1979
Дочь: Логинова Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: не указан