Дудникова (Толстикова) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудникова (Толстикова) Любовь Яковлевна

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

23.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1950

Отец: не указан

Мать: Толстикова Матрёна Фёдоровна

Место жительства
С 1950
Рождение ребёнка
02.11.1971

Дочь: Шарипова Марина Геннадиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.07.1976

Дочь: Дудникова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.1979

Дочь: Логинова Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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