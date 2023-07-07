Кусаметова (Игдисанова) Гарифа Сахиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Сахиулла Минхайдарович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Кусаметов Таиф
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Тазикаева Роза
Рождение ребёнка
1962
Сын: Кусаметов Шамиль
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусаметова Римма
Смерть
Неизвестно