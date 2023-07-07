Кусаметова (Игдисанова) Гарифа Сахиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусаметова (Игдисанова) Гарифа Сахиулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Сахиулла Минхайдарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Кусаметов Таиф

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Тазикаева Роза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Сын: Кусаметов Шамиль

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1968

Сын: Шапиков Фаиз Фаязович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусаметова Римма

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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