Кривенко (Назаренко) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Назаренко) Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1800

Муж: Кривенко Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кривенко Архип Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кривенко Прокоп Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кривенко Емельян Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кривенко Василий Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кривенко Павел Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кривенко Алексей Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кривенко Степан Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривенко Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривенко Архип Осипович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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