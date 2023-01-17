Кривенко (Назаренко) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1800
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кривенко Емельян Осипович
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кривенко Василий Осипович
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кривенко Алексей Осипович
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кривенко Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно