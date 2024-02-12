Дранцов Ефим Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дранцова Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дранцова Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Дранцова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дранцов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1858
Смерть
Неизвестно