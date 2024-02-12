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Дранцов Ефим Харитонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дранцова Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дранцова Марфа Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Дранцов Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Дранцова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дранцов Прокопий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Дранцов Иван Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Дранцов Илларион Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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