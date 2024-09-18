Шаманина (Третьякова) Аксинья (Ксения) Николаевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Место жительства
1857
Бракосочетание
12.04.1871 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1872 ст.
Дочь: (Шаманина) Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Шаманин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.1874 ст.
Сын: Шаманин Никонор Михайлович
Отец ребёнка: Шаманин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.
Сын: Шаманин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шаманин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно