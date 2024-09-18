Шаманина (Третьякова) Аксинья (Ксения) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Третьякова) Аксинья (Ксения) Николаевна

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Третьяков Николай Максимович

Мать: Третьякова Параскева Герасимовна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.04.1871 ст.

Муж: Шаманин Михаил Андреевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1872 ст.

Дочь: (Шаманина) Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: Шаманин Михаил Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.07.1874 ст.

Сын: Шаманин Никонор Михайлович

Отец ребёнка: Шаманин Михаил Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.

Сын: Шаманин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шаманин Михаил Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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