Карасева -- Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева -- Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Карасев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Карасев Гавриил Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1860

Дочь: Карасева Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Карасев Гавриил Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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