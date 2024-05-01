Карасева -- Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Карасев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Карасев Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1860
Дочь: Карасева Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Карасев Гавриил Алексеевич
Смерть
Неизвестно