Константинова (Константинова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1944
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андросов Владимир
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: (Константинова) Наталья
Отец ребёнка: Андросов Владимир
Северодвинск
Рождение ребёнка
05.09.1973
Сын: Андросов Михаил
Отец ребёнка: Андросов Владимир
Северодвинск
Смерть
Неизвестно
Северодвинск
Похороны
Неизвестно
Северодвинск