Константинова (Константинова) Светлана 19.04.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинова (Константинова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1944

Отец: ?

Мать: (Константинов) Тарбаева (Лаврова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов Владимир

Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: (Константинова) Наталья

Отец ребёнка: Андросов Владимир

Северодвинск
Рождение ребёнка
05.09.1973

Сын: Андросов Михаил

Отец ребёнка: Андросов Владимир

Северодвинск
Смерть
Неизвестно
Северодвинск
Похороны
Неизвестно
Северодвинск

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