Пуговкина (Князева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина (Князева) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1907 ст.

Муж: Пуговкин Василий Григорьевич

Деревни Рублево крестьянин Василий Григорьевич Пуговкин, православный, первым браком, 21 Звенигородского у., Павловской вол., дер. Захаровка, крестьянина Михаила Иосифовича Князева дочь девица Елена, ... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1909

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пуговкин Василий Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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