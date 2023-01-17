Пуговкина (Князева) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1907 ст.
Деревни Рублево крестьянин Василий Григорьевич Пуговкин, православный, первым браком, 21 Звенигородского у., Павловской вол., дер. Захаровка, крестьянина Михаила Иосифовича Князева дочь девица Елена, ... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1909
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пуговкин Василий Григорьевич
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно