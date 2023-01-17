- Анастасия -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Дочь: Вычагжанина Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Вычагжанин Никита Максимович
Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно