Гриневич Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гриневич Михаил Семенович

Мать: Гриневич (Мась) Стефанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гриневич Ядвига

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриневич Ядвига

Рождение ребёнка
?.03.1965

Дочь: Бучель (Гриневич) Наталья Алексанровна

Мать ребёнка: Гриневич Ядвига

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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