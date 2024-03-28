Гриневич Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриневич Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гриневич Ядвига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриневич Ядвига
Рождение ребёнка
?.03.1965
Дочь: Бучель (Гриневич) Наталья Алексанровна
Мать ребёнка: Гриневич Ядвига
Смерть
Неизвестно