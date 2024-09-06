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Нарижняк Дмитрий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1935

Дата смерти

23.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1935

Отец: Нарыжняк Антон Андреевич

Мать: Нарыжняк (Бабанина) Анна Лукьяновна

Бракосочетание
19.08.1959

Жена: Михайловна (Иванова) Лариса

поженились в Казахстане. на целине
Рождение ребёнка
12.09.1960

Дочь: Бозбей (Нарижняк) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Михайловна (Иванова) Лариса

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1965

Сын: Нарижняк Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Михайловна (Иванова) Лариса

Смерть
23.03.1980

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