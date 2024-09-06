Нарижняк Дмитрий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1935
Дата смерти23.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1935
Бракосочетание
19.08.1959
поженились в Казахстане. на целине
Рождение ребёнка
12.09.1960
Дочь: Бозбей (Нарижняк) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Михайловна (Иванова) Лариса
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1965
Сын: Нарижняк Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Михайловна (Иванова) Лариса
Смерть
23.03.1980