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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1885

Сын: КАЗАКОВ ГРИГОРИЙ

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
12.01.1887

Дочь: МАСЛОВСКАЯ (КАЗАКОВА) ТАТЬЯНА

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: КАЗАКОВ ИВАН

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
01.03.1892

Сын: КАЗАКОВ ВАСИЛИЙ

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
11.12.1894

Дочь: (КАЗАКОВА) АНАСТАСИЯ

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: (КАЗАКОВА) ОЛЬГА

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
02.05.1899

Сын: КАЗАКОВ ИВАН

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Рождение ребёнка
18.02.1901

Дочь: (КАЗАКОВА) ЕВДОКИЯ

Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

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