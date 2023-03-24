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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1885
Сын: КАЗАКОВ ГРИГОРИЙ
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
12.01.1887
Дочь: МАСЛОВСКАЯ (КАЗАКОВА) ТАТЬЯНА
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
15.09.1889
Сын: КАЗАКОВ ИВАН
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
01.03.1892
Сын: КАЗАКОВ ВАСИЛИЙ
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
11.12.1894
Дочь: (КАЗАКОВА) АНАСТАСИЯ
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
12.07.1896
Дочь: (КАЗАКОВА) ОЛЬГА
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
02.05.1899
Сын: КАЗАКОВ ИВАН
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
Рождение ребёнка
18.02.1901
Дочь: (КАЗАКОВА) ЕВДОКИЯ
Отец ребёнка: КАЗАКОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ