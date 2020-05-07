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Ситников Николай Андреевич

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Место рождения

Хутора Андреевские, Благовещенский район, БАССР

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ситников Андрей Тимофеевич

Мать: не указана

Хутора Андреевские, Благовещенский район, БАССР
Рождение ребёнка
13.12.1938

Сын: Ситников Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Ситникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ситникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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