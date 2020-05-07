Ситников Николай Андреевич
Место рожденияХутора Андреевские, Благовещенский район, БАССР
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ситников Андрей Тимофеевич
Мать: не указана
Хутора Андреевские, Благовещенский район, БАССР
Рождение ребёнка
13.12.1938
Сын: Ситников Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Ситникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ситникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно