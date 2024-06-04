Першагина (Карасева) Неонила Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Карасев (Матюнин) Алексей Матвеев
Мать: Карасева Марина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1837
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Першагин Василий Максимов
Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Першагин Гаврила Максимов
Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Першагина) Акулина Максимова
Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов
Смерть
После 1850