Першагина (Карасева) Неонила Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першагина (Карасева) Неонила Алексеева

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Карасев (Матюнин) Алексей Матвеев

Мать: Карасева Марина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1837

Муж: Першагин Максим Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Першагин Василий Максимов

Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Першагин Гаврила Максимов

Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Першагина) Акулина Максимова

Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Першагин Денис Максимов

Отец ребёнка: Першагин Максим Степанов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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