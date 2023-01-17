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Плясунов Сергей Витальевич

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Место рождения

Кокарево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1978

Отец: не указан

Мать: Воронина Татьяна

Кокарево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.06.2009

Жена: Луговая Елена Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.2012

Сын: Плясунов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Луговая Елена Николаевна

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
18.12.2012

Жена: Луговая Елена Николаевна

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