Плясунов Сергей Витальевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1978
Отец: не указан
Мать: Воронина Татьяна
Бракосочетание
30.06.2009
Жена: Луговая Елена Николаевна
Рождение ребёнка
28.01.2012
Сын: Плясунов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Луговая Елена Николаевна
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
18.12.2012
Жена: Луговая Елена Николаевна