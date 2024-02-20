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Корсун Пелагея Ивановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1812

Муж: Корсун Федор Иосифович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 64 /, м/к-1912г... / зап.№ 18 /
Рождение ребёнка
26.08.1914

Сын: Корсун Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 23 /, м/к-1914г./ зап.№ 51 /
Рождение ребёнка
23.04.1917

Сын: Корсун Василий Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 / стр.№ 145 /, м/к-1917г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
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