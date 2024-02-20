Корсун Пелагея Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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До 1812
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение
Около 1882
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 64 /, м/к-1912г... / зап.№ 18 /
Рождение ребёнка
26.08.1914
Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 23 /, м/к-1914г./ зап.№ 51 /
Рождение ребёнка
23.04.1917
Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 / стр.№ 145 /, м/к-1917г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Иосифович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно