Корсун Иоанн Федорович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения26.08.1914
Дата смерти03.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914
Отец: Корсун Федор Иосифович
Мать: Корсун Пелагея Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 23 /, м/к-1914г./ зап.№ 51 /
Похороны
03.12.1941
Крымская АССР г.Севастополь ,Территория Б-10 /Береговая батарея /
Смерть
03.12.1941
Крымская АССР, г.Севастополь, Главная База ВЧФ,Береговая Батарея № 10
Погиб при арт.обстреле