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Корсун Иоанн Федорович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

26.08.1914

Дата смерти

03.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914

Отец: Корсун Федор Иосифович

Мать: Корсун Пелагея Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 23 /, м/к-1914г./ зап.№ 51 /
Похороны
03.12.1941
Крымская АССР г.Севастополь ,Территория Б-10 /Береговая батарея /
Смерть
03.12.1941
Крымская АССР, г.Севастополь, Главная База ВЧФ,Береговая Батарея № 10
Погиб при арт.обстреле
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