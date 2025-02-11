Николаева (Чекмарева) Матрена Васильевна Около 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаева (Чекмарева) Матрена Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1891, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 04.07.1914

Отец
Чекмарев Василий ГригориевичНеизвестно г.р.
Супруги
Анисимов/ Николаев Св.О Р. 2.10.1949 Максим Уч Пмв Архипович19.01.1893 г.р.
Дети
Анисимов Петр Максимович1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Чекмарев Василий Григориевич

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1910

Сын: Анисимов Петр Максимович

Отец ребёнка: Анисимов/ Николаев Св.О Р. 2.10.1949 Максим Уч Пмв Архипович

Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Анисимов/ Николаев Св.О Р. 2.10.1949 Максим Уч Пмв Архипович

Смерть
04.07.1914

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