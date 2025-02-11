Николаева (Чекмарева) Матрена Васильевна
женский, родилась Около 1891, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 04.07.1914
ОтецЧекмарев Василий ГригориевичНеизвестно г.р.
Супруги
Анисимов/ Николаев Св.О Р. 2.10.1949 Максим Уч Пмв Архипович19.01.1893 г.р.
Дети
Анисимов Петр Максимович1910 г.р.
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Рождение
Около 1891
Отец: Чекмарев Василий Григориевич
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Анисимов/ Николаев Св.О Р. 2.10.1949 Максим Уч Пмв Архипович
Бракосочетание
09.11.1912
Смерть
04.07.1914