Трофимов Петр Иванович 08.06.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимов Петр Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.06.1891 ст.

Дата смерти

10.07.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1891 ст.

Отец: Трофимов Иван (старший) Иванович

Мать: Трофимова Агрипина Константиновна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.06.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Григорий Иванович Трофимов и села Спасск... Показать все
Смерть
10.07.1891 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.07.1891 место смерти - с. Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 недель причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все

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