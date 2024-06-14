Трофимов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.06.1891 ст.
Дата смерти10.07.1891 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
08.06.1891 ст.
дата крещения - 09.06.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Григорий Иванович Трофимов и села Спасск... Показать все
Смерть
10.07.1891 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.07.1891 место смерти - с. Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 недель причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все