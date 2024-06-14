Трофимова Агрипина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Иван (старший) Иванович
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.06.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Григорий Иванович Трофимов и села Спасск... Показать все
Смерть
Неизвестно