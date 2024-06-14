Трофимова Агрипина Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимова Агрипина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван (старший) Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.

Сын: Трофимов Петр Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван (старший) Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.06.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Григорий Иванович Трофимов и села Спасск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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