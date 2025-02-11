Алексей Ерофеевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Ерофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья Егорова1796 г.р.
Отец
Ерофей Ефремович1796 г.р.
Дети
Никита Алексеевич1849 г.р.
Агафья Алексеева1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ерофей Ефремович

Мать: Аксинья Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Надежда Ефимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Надежда Ефимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Надежда Ефимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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