Алексей Ерофеевич
мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАксинья Егорова1796 г.р.
ОтецЕрофей Ефремович1796 г.р.
Дети
Никита Алексеевич1849 г.р.
Агафья Алексеева1854 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ерофей Ефремович
Мать: Аксинья Егорова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Надежда Ефимова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Надежда Ефимова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Надежда Ефимова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно