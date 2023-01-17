Мамаева (Зонова) Екатерина Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Зонов Антип Потапович
Мать: не указана
Спассо - Талицкий приход
Бракосочетание
28.10.1856
Рождение ребёнка
01.11.1857
Дочь: Мамаева Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Ефимимов
Рождение ребёнка
05.11.1863
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Ефимимов
Рождение ребёнка
16.02.1866 ст.
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Ефимимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1863