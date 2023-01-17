Мамаева (Зонова) Екатерина Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Зонова) Екатерина Антиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Зонов Антип Потапович

Мать: не указана

Спассо - Талицкий приход
Бракосочетание
28.10.1856

Муж: Мамаев Алексей Ефимимов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: Мамаева Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Ефимимов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.11.1863

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Ефимимов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.02.1866 ст.

Сын: Мамаев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Ефимимов

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1863
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