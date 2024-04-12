Аргокова Марфа Осиповна
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Бракосочетание
29.09.1835 ст.
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Аргоков Потап Александрович
Отец ребёнка: Аргоков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Аргоков Василий Александрович
Отец ребёнка: Аргоков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Аргоков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Аргоков Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно