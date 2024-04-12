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Аргокова Марфа Осиповна

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Место рождения

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
29.09.1835 ст.

Муж: Аргоков Александр Андреевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Аргоков Потап Александрович

Отец ребёнка: Аргоков Александр Андреевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1837

Сын: Аргоков Василий Александрович

Отец ребёнка: Аргоков Александр Андреевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1843

Сын: Аргоков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Аргоков Александр Андреевич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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