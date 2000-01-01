Корсаков Павел Асинкритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1847
Дата смерти08.05.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847
Отец: Корсаков Асинкрит Львович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1870
Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
22.12.1876
Дочь: Ухтомская Евгения Павловна
Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Корсакова Мария Павловна
Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна
Смерть
08.05.1908