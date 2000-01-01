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Корсаков Павел Асинкритович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1847

Дата смерти

08.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847

Отец: Корсаков Асинкрит Львович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1870

Сын: Корсаков Иван Павлович

Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
22.12.1876

Дочь: Ухтомская Евгения Павловна

Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Корсакова Мария Павловна

Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Павел Павлович

Мать ребёнка: Корсакова Евгения Яковлевна

Смерть
08.05.1908
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