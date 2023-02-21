Корсакова (Макарова) Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Макарова) Евгения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1870

Сын: Корсаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Рождение ребёнка
22.12.1876

Дочь: Ухтомская Евгения Павловна

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Корсакова Мария Павловна

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Павел Асинкритович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Павел Павлович

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Смерть
Неизвестно
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