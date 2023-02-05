Корсакова (Макарова) Евгения Яковлевна
женский, родилась 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Корсаков Павел Асинкритович01.01.1847 г.р.
Дети
Корсаков Иван Павлович02.04.1870 г.р.
Ухтомская (Корсакова) Евгения Павловна22.12.1876 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Рождение ребёнка
02.04.1870
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Рождение ребёнка
22.12.1876
Дочь: Ухтомская (Корсакова) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Корсакова Мария Павловна
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Смерть
Неизвестно