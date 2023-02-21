Корсакова (Макарова) Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1870
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Рождение ребёнка
22.12.1876
Дочь: Ухтомская Евгения Павловна
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Корсакова Мария Павловна
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович
Смерть
Неизвестно