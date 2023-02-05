Корсакова (Макарова) Евгения Яковлевна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсакова (Макарова) Евгения Яковлевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Корсаков Павел Асинкритович01.01.1847 г.р.
Дети
Корсаков Иван Павлович02.04.1870 г.р.
Ухтомская (Корсакова) Евгения Павловна22.12.1876 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Павел Асинкритович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Павел Павлович

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Рождение ребёнка
02.04.1870

Сын: Корсаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Рождение ребёнка
22.12.1876

Дочь: Ухтомская (Корсакова) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Корсакова Мария Павловна

Отец ребёнка: Корсаков Павел Асинкритович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.