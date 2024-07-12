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Lipphardt Gertrude

Место рождения

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1736 г.р.

Муж

1766 г.р.
1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Liebhard Johann Christoph

Мать: Müller Anna Gertrud

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Menz не известно

Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
До 1798

Муж: Wiederspahn Johann Heinrich

Гречихино, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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