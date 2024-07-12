Lipphardt Gertrude
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Liebhard Johann Christoph
Мать: Müller Anna Gertrud
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Menz не известно
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
До 1798
Гречихино, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно