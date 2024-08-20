Аигина Татьяна Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аигина Татьяна Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова (Аигина) Пелагея??

Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова (Аигина) Ольга??

Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аигина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Аигин Александр Потомств Почетный Гражданин Васильевич

Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Аигин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович

Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Аигин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович

Смерть
После 1903

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