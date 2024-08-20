Аигина Татьяна Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Аигина) Пелагея??
Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова (Аигина) Ольга??
Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аигина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович
Рождение ребёнка
Около 1847
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович
Рождение ребёнка
До 1864
Отец ребёнка: Аигин Василий Потомств Почетный Гражданин Петрович
Смерть
После 1903